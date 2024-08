Fleire ukrainarar har fått seg jobb

I august var det berre 1,8 prosent av arbeidsstyrken i Rogaland som var heilt utan arbeid. Det er 0,2 prosentpoeng under landsgjennomsnittet og ein liten nedgang frå juli.

Årsaka til at talet på heilt ledige går noko ned, er at fleire innvandrarar har kome seg over i jobb eller på tiltak, seier direktør i NAV Rogaland, Merethe P. Haftorsen.

– Me registrerer også at stadig fleire ukrainske flyktningar har kome seg i jobb, seier Haftorsen.