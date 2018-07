Fleire tilreisande til Kongeparken

Fleire familiar enn før reiser til Rogaland, blant anna for å besøke Kongeparken. Lekemester Håkon Lund seier at parken i lang tid har arbeidd for å få fleire turistar til å besøke og overnatte i regionen. I juli i år var det nesten 20 prosent fleire som besøkte Kongeparken og overnatta på hotell, samanlikna med same månad i fjor.