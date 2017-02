Fleire søker Nav om flytte-stønad

– Oslo, Bergen, Ålesund, Trondheim.

Dagleg leiar i Stavanger flyttebyrå, Imtanan Malik, ramsar opp byane kor flyttebyrået oftast reiser med flyttelass til om dagen, utanfor sitt eige nærområde på Nord-Jæren.

Flyttebyråsjefen merkar at rogalendingar i aukande grad flyttar ut av Stavanger-regionen.

– Me har merka auka etterspørsel på oppdrag mellom Stavanger og andre byar, fortrinnsvis Oslo og Bergen.

– Er dette arbeidsledige?

– Det er ein blanding. Nokre er arbeidsledige og nokre har blitt flytta frå for eksempel eit avdelingskontor i Stavanger til hovudkontoret i ein annan by.

Fleire søker Nav om stønad til flytting

Dagleg leiar i Stavanger flyttebyrå, Imtanan Malik Foto: Magnus Stokka / NRK

Også andre flyttebyrå NRK har vore i kontakt med i Stavanger-området merkar at arbeidsledige, både nordmenn og utlendingar, flyttar ut av Rogaland.

Og Nav har i lang tid oppfordra til nettopp dette. I fjor vår merka etaten at mange gjorde alvor av oppfordringane, og siste kvartal i fjor opplevde Stavanger ein historisk negativ folkevekst.

Nå merkar Nav Rogaland at fleire arbeidsledige også søker om stønad til flytting.

– Folk er veldig mykje meir interesserte i å flytta på seg og opne for stillingar andre plassar i landet. Det er også auka pågang på søknader til å dekka flytteutgifter, seier assisterande fylkesdirektør i NAV Rogaland, Anneline Teigen.

Trur ordningane er ukjente for mange

Assisterande fylkesdirektør i Nav Rogaland, Anneline Teigen. Foto: Magnus Stokka

Ifølge Nav sine reglar (sjå faktaboks eller ekstern lenke) kan du få dekka flytteutgifter dersom du må flytta frå heimstaden din for å delta på arbeidsretta aktivitet eller skaffa jobb. Du kan også få dekka delar av reiseutgiftene dersom du må på jobbintervju ein annan plass i landet.

Dette er støtteordningar Teigen i Nav ikkje trur alle er klar over. Ho ber derfor dei som lurer på desse ordningane om å sjekka Nav sine nettsider.

– Det viktige er at folk får sjansar til å komma i arbeid. Folk ønsker å få jobb, folk ønsker ikkje å gå arbeidsledig.

Omsetningsvekst

Malik i Stavanger flyttebyrå seier det i aukande grad er arbeidsgivar eller Nav som betalar for flyttinga ut av Stavanger. Det kan komma godt med når det kan kosta 16-18.000 kroner for ein familie på to vaksne og to barn og flytta frå Stavanger til Oslo.

– Korleis viser den auka pågangen igjen på omsetninga til flyttebyrået ditt?

– Det viser så klart igjen. Stavanger flyttebyrå opplevde omsetningsvekst i 2016.