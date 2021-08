Fleire smitta ved sjukeheim

Ytterlegare to tilsette og to bebuarar har testa positivt for koronavirus på Sunde sykehjem i Stavanger. Det betyr at totalt fire tilsette og fire bebuarar er smitta ved sjukeheimen.

– Me har framleis ikkje fått svar på alle testane som er gjort i går kveld og søndag, seier direktør for Helse og velferd i Stavanger kommune, Eli Karin Fosse, til NRK.

Ifølge Fosse er det alltid alvorleg å få smitte på ein sjukeheim.

– Sjølv om folk er fullvaksinerte kan dei bli smitta og smitta vidare. Det er nok dessverre det som har skjedd.

Dei smitta blir sett i isolasjon. Nærkontaktar må i karantene. Sjukeheimen er stengt for besøkande.

– Dette er ei påminning om at pandemien ikkje er over, seier Fosse.