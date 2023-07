Fleire sakna etter plattform-brann i Mexicogolfen

Fredag morgon oppstod ein eksplosjon på plattforma Nohoch-A i Mexicogolfen, skriv Reuters. Plattforma ligg på eitt av verdas største oljefelt, Cantarell, og er eigd av det meksikanske oljeselskapet Pemex. Ifølgje nyheitsbyrået skal president Andres Manuel Lopez Obrador ha uttalt at tre eller fire offshore-arbeidarar er sakna i samanheng med eksplosjonen. Ein person skal ha blitt skadd.

Også Equinor har verksemd i Mexicogolfen.



– Men me har ikkje operasjonell verksemd i denne delen av Mexicogolfen, og har ikkje fått førespurnad om bistand per nå, men om me gjer det vil me bidra, seier Henrik Arnestad Salthe, pressetalsperson i Equinor.