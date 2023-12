Fleire mjølkebønder vil slutte

Fleire mjølkebønder ønsker å slutte, skriv Nationen. Delen bønder som vil avvikle eller redusere har auka det siste året, viser ei undersøking.

Kvar femte bonde svarer at dei har planar om å legge ned produksjonen eller redusere omfanget. Over 1100 mjølkeprodusentar svarte på undersøkinga.

Tine meiner inntekta ikkje er stor nok til å dekke både lån og arbeid. Dei viser til at mjølkeproduksjon er arbeidskrevjande, og at det dermed er vanskelegare for mjølkebønder å hente inntenkt frå anna arbeid.