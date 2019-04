Fleire melder seg ut av Ap

Leiar for Fellesforbundet sin bedriftsklubb i Aibel i Haugesund, Rune Eriksson, stadfestar at han melder seg ut av Arbeidarpartiet. Det skjer etter at Ap sa nei til konsekvensutgreiing av Lofoten, Vesterålen og Senja, skriv Dagbladet.