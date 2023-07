– Det har vore heilt uuthaldeleg til tider, seier Anki Helgor.

Ho har vore 100 prosent sjukmeldt i fem månader for seinfølger etter korona.

Helgor har hatt irritabel tarm heile livet, men etter at ho hadde hatt korona vart situasjonen kraftig forverra. Ho er kraftig oppblåsen i magen, har sterke magesmerter og diaré.

Anki Helgor prøvde lenge å halde fram i jobben då ho fekk seinfølger av long covid, men vart stadig verre. Deretter vart ho sjukmeld deltid, før ho enda med 100 prosent sjukmelding i fem månader. Foto: Erlend Dalhaug Daae / NRK

Symptoma kom om lag to månader etter sjukdommen.

– Det har vore veldig vanskeleg. Plagene har i tillegg gjort det vanskeleg å vere sosial med familie og venner, seier Helgor.

Mage- og tarmproblem står ikkje på Folkehelseinstituttet (FHI) si liste over symptom på long covid.

Men ei ny undersøking frå Nav viser at risikoen for sjukefråvær med akutt mage- og tarminfeksjon er over dobbelt så høg hos dei som hadde hatt korona, samanlikna med andre sjukmelde med andre diagnosar.

Betennelsen rammar både mage og tarmkanalen, og gir magesmerter, kvalme, oppkast og diaré.

Mage- og tarmplager er den fjerde vanlegaste diagnosen i tida etter eit koronarelatert sjukefråvær, ifølgje Nav.

Ikkje på FHI-lista over symptom

FHI har lista opp dei vanlegaste symptoma som har vore rapporterte i studiar om seinfølger etter covid-19.

Per i dag er trøyttleik og slappheit den vanlegaste årsaka til sjukefråvær hos personar som har vore sjuke med korona.

– Langvarige mage- og tarmplager har vore rapporterte, men ikkje blant dei vanlegaste symptoma, seier Signe Flottorp, forskingssjef ved Senter for forsking på epidemitiltak (FHI).

Signe Flottorp, forskingssjef ved Senter for forsking på epidemitiltak, område for Helsetenester, Folkehelseinstituttet

Men no seier forskingssjefen at dei vil vurdere å ta desse symptoma inn på lista over seinplager etter korona.

– Dette er eit interessant funn, og vi går gjerne i dialog med Norsk Covidforening, seier ho.

Koronatesting av personar i bil. Pasientane slapp ikkje inn på legevakta. Mange av dei som fekk korona slit i dag med seinverknader. Foto: Anders Fehn / NRK

Norsk Covidforening vil gjerne ha mage- og tarmproblem inn på FHIs liste over symptom på long covid, og viser til internasjonale lister.

Styreleiar, Brita Scheid Bjørnstad, i Norsk Covidforening stadfestar at mage- og tarmproblem er vanlege symptom blant medlemmene etter korona.

Styreleiar i Norsk covidforeining, Brita Scheid Bjørnstad. Foto: Jan-Erik Wilthil / NRK

– Dei har ulike problem knytt til mage og tarm, men irritabel tarm går hyppigast igjen.

Fleire melder om mageproblem

– Auken i sjukefråværet er eit ekstra interessant funn no som det har komme meir forsking som kan tyde på at det er ein samanheng mellom covid-19 og nokre sjukdommar i fordøyingsorgana.

Det seier seniorrådgivar, Lene Lehmann Moberg, i kunnskapsavdelinga i Nav.

I tillegg til analysen viser tal frå første kvartal at sjukefråværet knytt til plager med mage og tarm har auka samanlikna med same periode i fjor, ifølgje Nav.

Lene Lehmann Moberg seniorrådgivar Kunnskapsavdelingen, Nav. Foto: Jan Eirik Gjerdevik

Auken er størst hos personar under 50 år. Personar som melder om desse symptoma, har i gjennomsnitt eit sjukefråvær på 16 dagar.

– Nav vil vurdere å undersøkje fleire magediagnosar både når det gjeld samanheng og varigheit, seier ho.

Støtta av forsking

Ein norsk studie, som er produsert i samarbeid med amerikanske forskarar, viser til at mage- og tarmproblem er seinfølger for personar som har hatt korona.

– Hos covidpasientar i studien vår fann vi at 6 prosent hadde mageproblem etter seks månader, seier professor og infeksjonsmedisinar Nina Langeland ved Universitetet i Bergen.

Nina Langeland, professor i infeksjonsmedisin ved Universitet i Bergen. Foto: Julianne Bråten Mossing / NRK

Dei fann dessutan fleire tilfelle blant barn og unge enn hos vaksne.

– Mage-tarm-problem etter infeksjonssjukdommar er eit kjent problem, spesielt etter infeksjonar i mage-tarm kanalen, men også meir generelt.

Ho viser til tidlegare forsking på tarminfeksjonen Giardia der dei fann langvarige mage- og tarmproblem hos over 40 prosent av dei som hadde vore sjuke.

– Dette heldt fram i fleire år etter infeksjonen, seier Langeland.

Nina Langeland, professor i infeksjonsmedisin ved Universitet i Bergen. Foto: Julianne Bråten Mossing / NRK

Ei stor undersøking gjeve att i det vitskaplege tidsskriftet Nature communications støtter funna i Nav-undersøkinga. Denne studien viser at seinplager i mage- og tarmsystemet etter korona er vanleg.

Studien peikar på auka risiko for fordøyelsesbry i mellomgolvet og øvre del av magesekken som til dømes svie, oppblåstheit og kvalme dei første tretti dagane etter korona.

– Den viser at dei som har vore smitta av covid-19 har auka risiko for fleire mage-tarmsjukdommar og -plagar samanlikna med dei som ikkje hadde vore smitta, seier Flottorp, som er i gang med ein ny norsk studie som mellom anna skal ha fokus på alle nye og uventa funn, men også mage- og tarmproblematikken.

Anki Helgor er på veg tilbake til yrkeslivet i 20 prosent. I tillegg til å ha mage-tarmproblem, har ho fatigue, som er ei kjensle av total utmatting og mangel på energi. – Berre det å rydde ei oppvaskmaskin gav meg tidlegare feber, sveitte og kvalme, seier ho. Framleis har ho lite å gå på. Foto: Erlend Dalhaug Daae / NRK

Jobbar seg sakte tilbake

Anki Helgor prøvde lenge å halde fram i jobben då ho fekk seinfølger etter å ha vore sjuk av korona.

– Eg tok det med ro, og kvilte mykje utan at det førte til betring. I tillegg til mage-tarm-problema, fekk ho også fatigue som gav henne feber og kvalme ved ho missa aktivitet.

Til slutt vart ho sjukmeld 100 prosent i fem månader. Ho vart greidd ut i spesialisthelsetenesta, men alle målingar var fine.

Anki går mykje tur saman med hunden Alvin. Foto: Erlend Dalhaug Daae / NRK

– Eg fekk beskjed om å sjå tida an, og det er ei tolmodsprøve for meg, seier ho og smiler.

Ho ønskte å komme raskast mogleg tilbake til jobb og aktivitet. I dag er ho tilbake i 20 prosent jobb, og ser lysare på situasjonen.

– Ei drastisk omlegging av kosthaldet den siste tida har førebels gitt ein gevinst, seier ho.

No håpar ho på å bli heilt frisk, og kanskje endå betre enn før, avsluttar ho med latter.