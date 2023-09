Fleire køyrer gjennom Ryfast

I august køyrde kvar dag 7.034 bilar gjennom Ryfylketunnelen i Ryfast mot 6.881 i same månad i fjor.

Totalt for juni, juli og august kom det inn cirka 103 millionar kroner i bompengar. Samanlikna med i fjor er det ei auke på heile 16 prosent.

Kommunikasjonssjef Marit Husa i Ferde seier til Strandbuen at inntektene til og med august er litt betre enn det som er budsjettert.