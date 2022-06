Fleire innstilte tog

Seks tog er innstilt mellom Stavanger og Skeiane fredag morgon på grunn av personalmangel. – Me ber reisande om å ta neste tog. Dette er eit strekk med avgang kvart kvarter, så me håper at det ikkje får store konsekvensar for folk, seier Dag Brekkan, pressevakt i Go-Ahead Nordic.