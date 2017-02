Fleire fekk køyreforbod

Fem av 29 kontrollerte vogntog fekk køyreforbod då Vegvesenet i går kveld gjennomførte kontroll av tunge køyretøy på E39 i Rennesøy. Tre av køyretøya hadde for dårleg sikra last, eitt hadde ein hengar med for dårlege bremser medan ein sjåfør hadde brot på køyre- og kviletidsbestemmingane.