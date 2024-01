Fleire fastbuande isolerte i Lysebotn

Dei sju fastbuande i Lysebotn i Sandnes er nå isolerte. Kombibåten som går i rute til Lysebotn, kom ikkje lengre inn fjorden enn under Lysefjordbrua i dag, før den måtte snu på grunn av is, seier

Sven Osaland, kaptein på båten til Lysebotn. Han seier at det var 8-10 passasjerar som skulle på jobb i Lysebotn og som heller ikkje kom seg på arbeidi dag. Vegen frå Lysebotn og til Øvre Sirdal er også stengt for vinteren.