Fleire enn i fjor gjekk til Preikestolen i januar

1718 personar tok turen til Preikestolen i januar, det er 300 fleire enn i fjor – mest tre gonger fleire enn i 2019 som ofte blir brukt som samanlikning. Pandemi-åra var 2020 og 2021 då alle var på tur var ekstraordinære med over 2000 som gjekk til Preikestolen i årets første månad. Helge Kjellevold, dagleg leiar i Stiftinga Preikestolen fortel at over halvparten av dei som gjekk til Preikestolen i år var utanlandske.