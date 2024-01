Fleire bygder er isolerte i Rogaland i dag

Dei om lag 60 innbyggjarane i Hellandsbygda i Sauda er isolerte, etter at det gjekk eit ras på vegen mellom Sauda sentrum og Hellandsbygd i går. I tillegg er vegane så utsette i Sauda at skulane blir stengde og det blir heimeskule i dag.

Det same gjeld for elevane på Nesflaten i Suldal kommune. Dei får også heimeundervisning i dag. Det bur om lag 200 menneske i Øvre Suldal. I går ettermiddag gjekk det to snøskred på riksveg 13 langs Suldalsvatnet, og også vegen frå Nesflaten mot Røldal er stengt av ras.

Også i Gjesdal, mellom Byrkjedal og Øvstabø på fylkesveg 450, Hunnedalsvegen, gjekk det ras i går. Dei som bur på denne strekninga er også isolerte. I tillegg er det fleire hus som har mista straumen på denne strekninga.

Fylkesvegen 503 mellom Byrkjedal og Veen, er også stengt.