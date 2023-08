Fleire andre byar har dyrare hotel enn Stavanger-regionen

Gjennomsnittleg pris for å overnatta på eit hotell i Stavanger, Sandnes eller Sola i juli i år, var på 1.143 kroner. Det plasserer Stavanger-regionen på sjetteplass i kva byar det er dyrast hotellovernatting i Noreg. I Haugesund-området var gjennomsnittsprisen noko lågare. 928 kroner for ei natt på hotell i juli månad. Det plasserer hotella i Haugesunds-distriktet på 13.-plass over dei dyraste i landet. Dette viser tal frå Wiederstrøm Hotel Consulting.