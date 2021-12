Fleire anbefalingar til helse og politi

Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstenesta (Ukom) la i dag fram ein ny rapport. Den handlar om kva ein kan lære etter eit drap som er gjort i psykotisk tilstand.

Ukom kom med fleire konkrete tilrådingar, mellom anna til Helsedirektoratet om å klargjere ulike delar av regelverket som i dag gjeld for helsehjelp til personar som sit i varetektssurrogat – altso personar som er for sjuke til å sitje varetektsfengsla.

Kommisjonen la også fram at politiet og helsetenesta bør kommunisere meir om kva rolle dei to etatane har i situasjonar der dei båe er involvert og kva verktøy dei har til rådigheit for å sikre både pasienten og samfunnet.