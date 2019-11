Fleire "grøne" jobbar

Oljeserviceselskapet Aibel har åtte gonger fleire "grøne" jobbar enn for eitt år sidan. Det skriv Stavanger Aftenblad. Nær 40 prosent av bestillingane er no jobbar innan fornybar energi, for eitt år sidan var talet 5 prosent. Det er innan havvind at selskapet har henta dei store fornybare kontraktane.