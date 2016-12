Flaumvarsel i indre strok

NVE har sendt ut flaumvarsel for indre delar av Rogaland på grunn av dei store nedbørsmengdene som er venta det nærmaste døgnet. Varselet gjeld Sauda og Suldal. Frå før er det sendt ut varsel om fare for jordskred. Varselet er på nivå to av fire. Det er venta 60 til 100 millimeter nedbør det komande døgnet.