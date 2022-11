Flaummur skal på plass i Bjerkreim

I løpet av dei neste fire åra skal det byggjast ein 180 meter lang, og ein halv meter høg flaummur mot elva ved Bjerkreim skule. Det er i samband med ei kraftig opprusting av uteområdet ved Bjerkreim skule, at muren skal på plass, skriv Dalane Tidende. Den er nødvendig for at ikkje det nye friområdet skal bli øydelagt dersom Bjerkreimselva går over sine bredder.