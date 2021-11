FKH vil kjøpe hele stadion

FK Haugesund har takket nei til kommunens tilbud om kjøp av stadion. Det skriver Haugesunds Avis. Siden høsten i fjor har saken om FK Haugesunds salg av aksjeposten i Haugesund Stadion AS til Haugesund kommune vært et hett tema.

Etter å ha forhandlet ned kjøpesummen fra 54 millioner til 39 millioner, ble aksjekjøpet politisk vedtatt av bystyret i Haugesund tidligere i høst.

Men nå har altså styret i klubben takket nei til et salg. I et brev publisert på sine nettsider, skriver styreleder Ole Henrik Nesheim at eierne nå heller vil kjøpe Haugesund kommunes aksjepost i stadion.

Han tilbyr kommunen samme pris og vilkår for kommunens aksjeminoritet, som kommunen ville legge på bordet for FK Haugesunds aksjer. Prisen ligger da på 26 millioner kroner.

– Det er en forutsetning fra vår side at kommunen bidrar med at deler av kommunens gevinst av dette aksjesalget benyttes til å gi Fotballklubben Haugesund fritak for betaling av stadion- leie for årene 2020 – 2023, slik at klubben kan komme seg helskinnet gjennom pandemien, skriver styreleder Ole Henrik Nesheim i et brev publisert på klubbens nettsider.