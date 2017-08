FKH tapte mot Brann

Haugesund møtte Brann i en treningskamp i kveld. Bergenserne ble for sterke og vant til slutt 3-2. Gytkjær og Abdi scoret målene for FKH, mens Wormgoor og Orlov (2) scoret for Brann. Kampen ble avgjort tre minutter før ordinær tid.