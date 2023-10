FKH skal ha bestemt seg for ny trener

Fotballklubben Haugesund vil ha islandske Oskar Hrafn Thorvaldsson som ny trener.

Det skriver Haugesunds Avis.

Forhandlingene med 49-åringen er allerede i gang og klubben håper å ha treneransettelsen i boks om ikke altfor lenge, skriver avisen.

49-årige Thorvaldsson har en kort trenerkarriere bak seg. Han startet med isalndske Grotta i 2018 og tok den lille klubben fra nivå tre til toppserien på to sesonger.

Det er Jostein Grindhaug han eventuelt skal ta over for. Grindhaug har vært trener i klubben i to perioder. Først i perioden fra 2009 til 2015, så fra 2019 frem til i år.