– Jeg husker jeg satt i Viking-garderoben som 16-åring, da var det bare utlendinger rundt meg. Nå er vi mange lokale. Det er enormt kjekt, og betyr litt ekstra, sier Viking-spiller Fredrik Torsteinbø.

Den anvendelige indreløperen, fra byøya Hundvåg, er én av 14 lokale spillere med spilletid for Viking i Eliteserien i år.

Fredrik Torsteinbø fra Stavanger har blomstret på midtbanen til Viking i høst, både med flere mål og målgivende pasninger. Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix

Syv av dem har spilt 20 kamper eller mer i comeback-sesongen på øverste nivå. For trener Bjarne Berntsen var det et krav at klubben skulle satse lokalt, da han overtok for to år siden.

– Vi var veldig tydelige på at vi må produsere de fleste spillerne selv, sier Viking-treneren.

Et økonomisk spørsmål

Valget er todelt. Økonomien i Fotball-Norge er dårligere enn før. Men det er også et sportslig valg.

– Vi må være veldig gode i utviklingsavdelingene. Vi må være tøffe i valgene våre og prioritere de spillerne du føler har potensial.

Kristian Thorstvedt er én av de lokale spillerne, Berntsen har satset på. Unggutten var på vei til studier i USA, da Viking signerte han. Det har gitt umiddelbar suksess med hele ti nettkjenninger i Eliteserien.

– Det er helt sykt å tenke på. Jeg må skryte av treneren, som sa han skulle få trene med laget. Han hadde vært i Stabæk, uten å få sjansen. Men Berntsen så det var noe der, sier pappa og tidligere fotballproff, Erik Thorstvedt.

SPENT: Den gamle keeperkjempen Erik Thorstvedt er spent før oppgjøret på Ullevaal i dag. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Han mener teften til Berntsen og resten av apparatet har gitt Viking suksess.

– De har truffet på de spillerne de har hentet. Og de har vært billige. Spillerne som er hentet inn har gått inn og gjort en jobb. De har utviklet seg og blitt raskt integrert i laget.

– Handler om å vinne

Og så FK Haugesund har satset målrettet på lokale spillere. I semifinalen mot Odd hadde laget fem haugesundere og en karmøybu på laget.

– Vinner du fotballkamper, så driter folk egentlig i hvor de kommer fra, tenker jeg, sier trener Jostein Grindhaug.

LOKALE GUTTER 2: I semifinalen av cupen spilte disse lokale spillerne: Martin Samuelsen, Thore Pedersen, Kristoffer Gunnarshaug, Kevin Martin Krygård, Kristoffer Velde, Helge Sandvik og Christian Grindheim. Foto: Gisle Jørgensen / NRK

Men han legger til at klubben er tuftet på å utvikle gode, lokale spillere slik de enten blir gode klubbspillere eller solgt videre.

– Vår forretningsdrift handler om å tjene penger på disse spillerne. Sånn overlever vi økonomisk. Men så er det jo også kjekt å beholde noen.

Takler ikke tryne på Viking-spillerne

Før årets sesong solgte klubben to lokale spillere: Kristoffer Haraldseid til Molde og Per Kristian Bråtveit til Djurgården i Sverige. Begge vant seriegull i år.

Nå kan de tidligere lagkameratene ta cupgull i Norge.

FKH-talentet Kristoffer Velde ser frem mot søndagens rogalandsderby på Ullevaal. Foto: Gisle Jørgensen / NRK

– Det er helt fantastisk at vi møter Viking i cupfinalen til et rogalandsderby. Jeg takler ikke trynet til noen av spillerne på det laget der. Det er sikkert noen på Viking som ikke liker meg heller. Når vi møtes er det litt intriger og litt hat, sier Kristoffer Velde.

Betyr mye for supporterne

FKH-vingen fra Karmøy er en av lagets unge spillere, som har slått gjennom for A-laget denne sesongen.

– Vi er mange unge som har fått sjansen i år. Det er en god miks av spillere fra distriktet, så vi har fått en fin gruppe.

FKH-supporter Torgeir Katla setter pris på at laget satser lokalt. Foto: Gisle Jørgensen / NRk

Også supporterne setter pris på at klubbene satser lokalt. Torgeir Katla har sesongkort på Haugesund stadion:

– At det er så mange lokale spillere er utrolig gøy. Faktisk noe av det kjekkeste med hele sesongen, sier Katla.