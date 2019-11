FKH med uavgjort

FK Haugesund spilte uavgjort 2-2 mot Bodø/Glimt i kveldens bortekamp. Kristoffer Velde og et selvmål fra Bodø/Glimt sørget for at FKH tar med seg ett poeng hjem fra Aspmyra Stadion. FKH er nå på åttendeplass på tabellen.