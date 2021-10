FKH betalte ikkje husleige

Fotballklubben FK Haugesund har ikkje betalt husleige for bruk av stadion dei siste to åra. Det skriv Haugesunds avis. Det betyr at FKH ikkje får utbetalt 39 millionar frå kommunen for salet av stadion, men at dei må klare seg med 10 millionar kroner mindre. I avtalen står det at utbetalt husleige skal gå til frådrag på kjøpesummen.