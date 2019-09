FK Haugesund vant

Det ble 3-1 seier for FK Haugesund borte mot Mjøndalen i kvartfinalen i NM i fotball for menn. Thore Pedersen, Martin Samuelsen og Torbjørn Kallevåg scoret målene. Olivier Occean reduserte til 1-2 for Mjøndalen før FK Haugesund avgjorde kampen tre minutter før ordinær tid var over.