FK Haugesund tar tribunegrep etter slåsting

Uroa på bortelags-tribunen under kampen FK Haugesund – Viking, gjer at FKH må ta grep. Rett bak bortetribuna er det eit leilighetsbygg med balkongar, og det oppstod slagsmål mellom Vikingsupportarar på tribunen og folk som stod på balkongar i leilighetsbygget. – Alt frå å lage tak på tribunen, til at dei som bur i leilighetane ikkje brukar balkongane på kampdagen er aktuelle tiltak, seier Fauskanger.