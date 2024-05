FK Haugesund setter tilskuerrekord

Elitedivisjonslaget i fortball, FK Haugesund har tapt tre av fire hjemmekamper i år, men likevel er tilskuertalet rekordhøyt. Så langt i år har i gjennomsnitt 5.701 publikummere møtt opp, og det er bedre enn i toppåret 2014, sier daglig leder Martin Fauskanger.

– Jeg vil ikke si at vi er best uten ball, men det er kult at vi har så stor vekst, sier Fauskanger til Haugesunds avis.