FK Haugesund går ut mot egne supportere etter overgangssaga

Den siste tiden har det, blant annet i Haugesunds Avis, blitt gjort kjent at FK Haugesunds angriper Alioune 'Badou' Ndour ønsker seg bort fra klubben.



Det har etter sigende ikke falt i god jord hos klubbens supportere, som skal ha uttrykt sin misnøye overfor Ndour. Ndour er for tiden sykemeldt.



Nå har FKH sendt ut en melding på egne nettsider. der de ber egne supportere besinne seg.

- Vi har en god dialog med Badou, men når han forteller at han de siste dagene har mottatt hatmeldinger og annen sjikane på sms og sosiale medier fra supportere må vi være tydelige på at denslags er fullstendig uakseptabelt og må ta slutt umiddelbart. Som klubb er vi opptatt av sunne og gode verdier, så det å trakassere en spiller er ikke bare tungt for spilleren selv, men også helt i utakt med det FK Haugesund står for og kulturen vi har i klubben, sier sportslig leder Eirik Opedal.

Ndour står bokført med ni scoringer og fire målgivende pasninger i Eliteserien denne sesongen.