– Dette er både trist og sørgelig, sier Silje Kyllingstad til NRK.

Fjøset er tilgriset med grove symboler som er malt på flere av veggene. Men kanskje verst er at to ammekyr ikke slapp unna.

– Det er brukt merkespray for dyr, og eneste mulighet for å få vekk taggingen på kyrne er å klippe dem, sier Silje Kyllingstad.

Stressede kyr

Kyllingstad har tilsammen 50 dyr, 35 ammekyr og 16 kalver, på gården. Natt til søndag var det bare fire av dyrene som var inne i fjøset.

– Heldigvis var ikke flere dyr inne. Kyrne som ble utsatt for merkesprayen er veldig stresset og urolige. De er blitt veldig vare, sier Kyllingstad.

Fjøset til Silje Kyllingstad er tilgriset med grove symboler og tekst. Foto: Silje Kyllingstad

Bonden bor ikke selv på gården. Fredag kveld, og natt til lørdag, var det en fest på området. Mye tyder på at det gikk over styr på et tidspunkt.

I tillegg til tilgrisingen med merkesprøy, er det forsøkt å rive ned en vegg med traktor. Vandalene lykkes ikke helt, men klarte å flytte veggen 30 centimeter.

– Det blir mye arbeid etter alt dette hærverket. Merkesprayen på veggene kan ikke vaskes vekk, så alt må males over, sier bonden.

Dyrene var stresset og veldig urolige etter å ha blitt utsatt for vandalenes hærverk. Foto: Silje Kyllingstad / Privat

Anmeldt hærverket

Bonden har valgt å anmeldte hærverket til politiet.

Politiet har ikke vært på gården, men bedt Silje Kylliingstad om å ta bilder av hærverket.

– Jeg har også tatt vare på ting som kan ha DNA eller fingeravtrykk fra de som stod bak hærverket, forteller bonden.