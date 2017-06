Fjordkraft ny hovedsponsor

Fjordkraft er hovedsponsor for Oilers de neste to årene, med et budsjett på 50 millioner kroner. Alle de 3000 sesongkortene er utsolgt, og flere hundre personer står på venteliste. Spillere som er signert for Oilers er Anders Tangen Henriksen, Jonas Djupvik Løvie og Tony Romano.