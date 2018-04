Fjernet nazisymbol i dag

Gjesdal kommune fjernet i dag nazist-symbolene som er malt på fjellet i Gloppedalen. Kommunen bruker en gassbrenner etter at ikke klarte å male over symbolene onsdag kveld fordi det var for bløtt. I løpet av natten er det i tillegg malt et hjerte ved siden av nazisymbolene. Politiet har ikke mottatt noen tips ennå.