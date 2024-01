Fjernet is i elva Sokna

Mye is i elva Sokna fikk Sokndal kommune til å ta grep i går, for å hindre at vannet fant veien ned i kjellere i området. En beltemaskin ble leid inn for å fjerne isen, skriver Dalane Tidende.

De siste dagene hadde vannet steget nærmere 12 centimeter i døgnet. Med nedbør i vente, fryktet avdelingsleder Dagfinn Mydland at elva skulle flomme over.