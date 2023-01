Fjerner båt mandag

Båten som gikk på et skjær ved Hundvåg lørdag kveld, blir fjernet av eieren mandag. Politiet har fått mange meldinger om at båten ligger delvis under vann.

Tre personer var i båten da den kjørte på skjæret. Ingen ble skadet. De ble tatt med av politibåten.