Elsparkesyklar har vore eit stridstema i Stavanger. No er det «krig» mellom kommunen og utleigefirmaet Ryde.

Firmaet vurderer søksmål mot kommunen måndag, og har ingen planar om å fjerne dei elektriske sparkesyklane før dei får ei lov imot seg.

Natt til laurdag plasserte firmaet 100 elsparkesyklar ut i Stavanger sentrum, utan godkjenning frå kommunen. Parkvesenet svara med å fjerne 30 av desse, og låste dei inn i ei bod.

Men sundag var Ryde på ballen igjen. To personar køyrde rundt i ein leigebil og sette dei grøne elsparkesyklane tilbake i byen.

Sundag sette Ryde ut syklar i byen igjen. Foto: Morten Nesvik

Held fram trass beskjed

– Dette er ein del av rutinen vår – me samlar inn syklane til lading om natta, og plasserer dei ut igjen på dagen, seier Johan Olovsson, dagleg leiar i Ryde.

Dagleg leiar i Ryde, Johan Olovsson. Foto: Jarl Anders Ruset Hjelle

– Så de har ingen planar om å fjerne syklane, sjølv om kommunen ber dykk om det?

– Ikkje før dei går i dialog med oss, og viser til ein heimel i lova, understrekar han.

Stavanger kommune har no bestilt rydding av elsparkesyklane, men det er ikkje bestemt noko tidspunkt for når.

– Me gav eit pålegg om at Ryde måtte fjerne syklane innan klokka 12 i dag. Viss ikkje dette skjer, vil kommunen hente dei inn, seier sjef for park og veg, Torgeir Esig Sørensen.

Ein av fleire Ryde-sparkesyklar som blei sett ut sundag. Foto: Morten Nesvik

«Tjuvstartar» utleige

Førre veke vedtok kommunalutvalet i Stavanger å tillate utleige av elsparkesyklar. Før det blir lov, skal det lagast reglar. Det skjer 24. september.

Fleire firma ønskjer å leige ut sparkesyklar i kommunen, og parksjefen reagerer på at eitt av dei no tar seg til rette.

Park- og vegsjef Torgeir Esig Sørensen i Stavanger. Foto: Ole ANdreas Bø / NRK

– Me har ein avtale med alle torghandlarar som driv på kommunal grunn. Ryde kan få drive verksemd viss dei møter krava til dei som vil drive med utleige på kommunale plassar, seier Torgeir Esig Sørensen.

– Dei har tatt seg til rette, og vil ikkje inngå avtale med kommunen, slik fleire andre ventar på. Me er opptatt av at alle firmaa skal stille på likefot, seier parksjefen.

Ryde meiner dei og kommunen ikkje er så ueinige som dei trur.

– Me har sendt e-post kor me gjer greie for vårt fokus på berekraft og tryggleik. Skulle det vise seg at det me driv med er ulovleg, innrettar me oss sjølvsagt med ein gong, seier han. seier Olovsson.

– Me åtvara mot kaos

Ordførarkandidat for Raudt, Mimir Kristjansson, synest situasjonen er komisk.

– Me åtvara på det sterkaste mot frislepp, og no er det fullt kaos, seier Kristjansson.

Ordførarkandidat for Raudt, Mimir Kristjansson. Foto: Torkel Anstensrud Schibevaag / NRK

– Sjølv den skjønne pølsemannen på torget må søke om å få selje på kommunal grunn. Det er ikkje haldbart at store firma kjem og strør elsparkesyklar utover byen, seier han.

Kristjansson viser til at det er gjort politiske prosessar rundt elsparkesyklane.

– Berre fordi dette er ein app, så kan ein ikkje unngå lovar og reglar. Akkurat no går eg forbi ein grøn sykkel som ligg slengd, seier han.

Ordførarkandidaten meiner fleirtalet i Stavanger har vore naive når dei har opna for kommersiell konkurranse. Sjølv Frp sin førstekandidat, som er særs glad i «doningar», synest Ryde sin oppførsel er spesiell.

– Eg er jo liberalist, men ikkje anarkist, seier Leif Arne Moi Nilsen (Frp).

Frp sin ordførarkandidat, Leif Arne Moi Nilsen. Foto: Mathias Oppedal / NRK

– Akkurat som haldeplassar for taxi og bysyklar, bør også elsparkesyklane ha ei plassering. Eg håpar kommunen kjem fram til ei god regulering på feltet, seier han.

Moi Nilsen er framleis positiv til konkurranse mellom sparkesykkelleverandørane, og meiner dette er eit godt høve for gründarar.

– Men Stavanger er sårbart med eit lite sentrum. Det er spesielt at nokon tar seg til rette medan kommunen jobbar med saka, seier han.