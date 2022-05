Fiskere varsler rekekrise: – Utgiftene har eksplodert

– Flere uker har vi like mye i inntekt som vi bruker på å fylle tanken. Man trenger ikke mange år på skolen for se at det er dårlig butikk, sier Frank Midtbøe, skipper på fiskebåten Tangen.

Tidlig fredag morgen laster han fra seg dagens fangst med ferske reker på kaien i Egersund.

Fangsten er ikke aller verst, men ikke akkurat veldig god heller.

– Det har tatt seg litt opp, men for et par uker siden var det ganske lite.

Selv med litt bedre fangst, er de avhengig av høye priser på reker for at de skal få noe inntekter.

Frank Midtbø er kaptein på Tangen. Foto: Øystein Otterdal / Øystein Otterdal

– Utgiftene har eksplodert. Aldri så lenge jeg har fisket har vi måttet stå å regne på om det lønner seg å dra ut å fiske, sier Midtbøe.

Utgiftene handler mest om dieselprisen og CO₂-avgiften de må betale. Sammenlagt gjør det at kostnadene for å fiske er høyere enn noen gang tidligere.

Og i motsetning til bøndene som fikk et rekordhøyt tilbud fra staten i jordbruksoppgjøret, har ikke fiskerne fått noe kompensasjon i det reviderte statsbudsjettet.

Fulle kasser av og tomme kasser på – slik skal det helst være. Når ikke alle kassene er fulle og utgiftene høye må prisen på de rekene man får skrus opp. Foto: Øystein Otterdal / NRK Tangen ble bygget i 2006 og er en av flere reketrålere som hører hjemme i Egersund. Foto: Øystein Otterdal / NRK

– Regjeringen er handlingslammet

Sjømatleverandøren Fonn Egersund leverer reker til butikker over hele Rogaland.

Daglig leder Tove Torgersen syns det er utrolig at regjeringen ikke har tatt grep.

– Nå har vi en regjering som er handlingslammet og ikke gjør noen ting for avgiftene i fiskenæringen. CO₂-avgiften for eksempel: den skal de få kompensasjon for neste år, men de vet ikke hvor mye de får i kompensasjon, sier hun.

Den høye prisen på reker i butikkene har i tur gjort at salget har gått kraftig ned.

– Det blir for dyrt for mange, som også har skyhøye regninger nå for tiden, sier hun og fortsetter:

– Sånn kan vi ikke holde på lenge før båtene går konkurs.

Tove Torgersen mener situasjonen er uholdbar for fiskerne som leverer til henne. Foto: Øystein Otterdal / NRK

Den tøffe situasjonen for rekefiskerne merkes over hele Sør-Norge, ifølge leder av Norges Fiskarlag, Kåre Heggebø.

– Det er svært vanskelige forhold for tida. Vi har bedt regjeringa om en kompensasjon for den voldsomme utgiftsøkningen som har vært, for å hjelpe flåten til å ha råd til å fiske, sier han.

Kåre Heggebø advarer om at fiskerne snart ikke har mer å gå på. Foto: Jan-Erik Indrestrand / Norges Fiskarlag

Heggebø sier at selv om prisene har steget, er det fortsatt ikke nok til at det er lønnsomt å fiske. Og nå har de snart ikke mer å gå på.

– Spørsmålet er om det finnes en smertegrense for forbrukerne på rekeprisen. Når vi vet at landbruket sine produkter får kompensasjon for drivstoff og strøm, frykter jeg at folk heller velger de produktene når de skal kose seg en varm sommerdag, sier han.

334 kroner per kilo – er det nært smertegrensen for hva du vil betale? Ved Coop Mega på Ålgård er det prisen fiskehandler Roar André Dahle må ta for sine reker. Foto: Øystein Otterdal / NRK

– Jeg er alltid tilgjengelig for næringen

Fiskeriminister Bjørnar Skjæran svarer på kritikken på e-post, og sier han forstår at de høye prisene er utfordrende for rekefiskerne.

– Det er vanskelig å anslå hvordan prisene utvikler seg framover. Det er også slik at alle deler av næringslivet må ta høyde for at priser går opp og ned. Det gjelder i en rekke markeder, også for fiskeflåten, skriver Skjæran.

– Når det gjelder CO₂-kompensasjonen for fiskeflåten for året 2021, så er det ventet at de 255 millioner kronene skal betales ut før sommeren, skriver fiskeriministeren i en e-post til NRK.

Tirsdag skal ministeren til Kristiansand, blant annet for å møte rekefiskere og fiskeriorganisasjoner.

– Jeg er alltid tilgjengelig for næringen og klar til å lytte til hvordan de opplever situasjonen, skriver han.

– Hele kystsamfunnet stopper opp

Frank Midtbø sier at han vil fiske så lenge han kan, på tross av høyre utgifter,

– Jeg får si som en fisker jeg snakket med sa. Han hadde vunnet mye penger i lotto, så jeg spurte hvor lenge han tenkte å fortsette å fiske. Han svarte at han får holde på så lenge han har råd.

– Men hva er løsningen for dere nå da?

– Bøndene fikk jo til et godt oppgjør, og det er de verdt for vi må jo ha mat. Og myndighetene må se at hvis de ikke får gjort noe med avgiftstrykket for oss langs kysten, så stopper det opp. Ikke bare for fiskerne, hele kystsamfunnet stopper opp.