Fiskebåt-kontrakt til Ølen

Verftet Westcon i Ølen skal bygge et 120 meter langt fiskefartøy for krillprodusenten Rimfrost på Sunnmøre. Den nye fiskebåten vil koste en milliard kroner, og norske selskaper har fått oppdrag for halvparten av kontraktsverdien, deriblant Westcon.