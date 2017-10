Fiskarlag kritiserer Statoil-boring

Karmøy Fiskarlag reagerer på at Statoil får bore på den vernede Vikingbanken utenfor Bergen. Fiskarlaget skriver i en pressemelding at de stiller seg uforstående at Miljødirektoratet kan godta boring og utslipp på det viktige feltet i Nordsjøen. Direktoratet ga oljeselskapet tillatelse til å bore, tross anbefaling fra havforskere og fiskeriorganisasjoner.