Firhjuling-ulykke i Gjesdal: Barn skadet

Mannskap fra Ålgård stasjon har rykket ut etter melding om en ulykke med ATV i Sikvalandsvegen i Gjesdal. Et barn skal være skadet i ulykken.

Et barn skal ha fått en firhjuling over seg på en gård sør for Ålgård. Barnet skal ikke være fastklemt. Barnet har skadet foten, opplyser politiet på Twitter.

– Vi ser alvorlig på ulykken, for firhjulingen er tung. Det er snakk om et lite barn, sier operasjonsleder Jostein Reiestad.