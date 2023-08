De neste to årene vil Stavanger kommune bruke 5 millioner kroner på å teste ut om redusert arbeidstid kan få ned sjukefraværet. Gullfaks barnehage er testarena.

– Jeg har hytte. Nå får jeg fri hver mandag i to år, så for min del er dette helt topp. Tenk, hver helg blir en langhelg, sier en smilende Morten Gundersen, pedagogisk leder i Gullfaks barnehage i Stavanger.

Lønnen er den samme. De får betalt for fem dager, men skal bare jobbe fire.

– Når jeg snakker med folk, så sier de at de nesten ikke tror dette er mulig. «Så fantastisk heldige dere er», får vi høre. Og det er vi. Jeg tror dette vil gi oss mer energi, vi får en dag til å hente oss inn på, sier Grete Røed.

Greta Røed og Anne Lise Vik har til sammen 44 år som assistenter i Gullfaks barnehage. Nå skåler de for firedagers uke de to neste årene. Foto: Johan Mihle Laugaland / NRK

Vil at ansatte skal stå lenger i jobb

Det er flertallspartiene i Stavanger (Ap, SV, Sp, MDG og Folkets Parti) som vil teste ut redusert arbeidstid. Allerede tester en Oslo-barnehage ut sekstimers arbeidsdag, noe som i timetall tilsvarer firedagers uke.

Ordførerkandidat Eirik Faret Sakariassen (SV) har tro på at redusert arbeidstid vil få ned sjukefraværet. Foto: Johan Mihle Laugaland / NRK

– Dette er en stor dag for Stavanger. Dette er et spennende prosjekt som det skal forskes på. Vi ønsker å finne ut hva det vil bety å redusere arbeidstiden, i for eksempel barnehagene, sier Eirik Faret Sakariassen, ordførerkandidat for SV.

– Dette er fysisk tungt arbeid, og vi ønsker at de ansatte skal kunne stå lenge i jobb og at barna skal ha det godt. Da trenger vi ansatte som har energi, sier han.

Røed har vært assistent i Gullfaks barnehage i 14 år. Anne Lise Vik har jobbet 30 år i barnehagen. Begge tror sjukefraværet i barnehagen, som er opp mot 15 prosent, vil gå ned.

– Dette tror jeg kommer til å bety veldig mye, sier Anne Lise Vik.

Utdanningsforbundet: Heller sekstimersdag

Fagbevegelsen og ikke minst SV har sekstimersdag som en kampsak. Sekstimersdag er forsøkt tidligere, blant annet hos Tine på Heimdal i Trøndelag. Her ble det imidlertid avsluttet i 2019.

For SV var det viktigst at prøveprosjektet ble satt i gang, og at opplegget ble lagt etter drøftinger med de ansatte i barnehagen.

– Dette er et forskningsprogram, der vi i Stavanger ser på effekten av firedagersuke, mens en ser på sekstimersdag i Oslo kommune. Da får vi interessant kunnskap om begge løsningene, sier Sakariassen.

Stavanger har landet på firedagersuke fordi de mener dette er det beste for barna.

– Fagpersonen i meg tenkte på de små og hvor viktig det er med kontinuitet. Så lenge foreldre har fulle arbeidsdager og vel så det, og barna har lange dager i barnehagen, så tenkte vi at det var bedre å ha det faste personalet i ordinære vakter, sier Eli Mundheim, virksomhetsleder i Stavanger kommune.

Utdanningsforbundet er ikke enig i at firedagersuke er det beste for barna og sa nei da kommunen presenterte opplegget.

De tillitsvalgte vil heller prøve ut sekstimersdag.

– Når man velger å ha fire dager, er det ikke de samme personene som er på jobb hver dag. Når det er oppstart for barn, skal de ha en primærkontakt. Men nå vil primærkontakten være borte en dag i uken. Vi er redd for at det vil svekke kvaliteten, sier leder i Utdanningsforbundet i Stavanger, Truls Hagland.

Kan bli stanset i høst

Mye tyder på et politisk skifte etter valget. Høyre har stormet fram på meningsmålingene, og partiets ordførerkandidat Sissel Knutsen Hegdal ligger an til å ta over.

Ordførerkandidat Sissel Knutsen Hegdal (H) kan ikke love at prøveordningen med redusert arbeidstid vil fortsette dersom hun overtar etter valget. Foto: Tom Edvindsen / NRK

Hun vil ikke love at ordningen varer.

– Vi må prioritere. Vi har ikke råd til alle de velferdsgodene som vi ønsker oss. Jeg kan ikke love at denne ordningen vil fortsette etter valget i høst. Det er da budsjettforhandlingene skjer. Så dette må vi komme tilbake til, sier Knutsen Hegdal.

Knutsen Hegdal er mer på linje med Utdanningsforbundet og vil heller styrke bemanningen enn å bruke penger på å redusere arbeidstiden.