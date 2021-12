– Dette var et sjokk. Det var virkelig et sjokk.

Tenk deg at du står utenfor huset ditt i minusgrader, mens du forsøker å skrape bilen.

Du skal ut på julehandel.

Plutselig kommer det en mann bort med en kubbe med tomme melkekartonger i hånda.

Han sier:

– Mitt navn er Tord Tjelflaat og jeg jobber i IVAR. Er det du som er Grethe Stang og har skrevet navnet ditt på denne drikkekartongen?

Du stotrer frem et forsiktig:

– Jaaaa.

Før han sier:

– Da skal jeg kunne få lov å glede deg med at du har vunnet 100.000 kroner i Returkartonglotteriet.

Deler ut 1,6 millioner kroner

Firebarnsmor Grethe Stang fra Sandnes er en av få som fortsatt skriver navn og telefonnummer på brukte pappkartonger.

Dermed deltar hun i Returkartonglotteriet.

Returkartonglotteriet Ekspandér faktaboks Returkartonglotteriet er en konkurranse administrert av Grønt Punkt Norge. Alle kan delta og vinne, både privatpersoner, organisasjoner, skoler, barnehager og idrettslag.

Årlig deles det ut premier for til sammen 1,6 millioner kroner. Dette er fordelt på 120 premier á kr. 10.000 og 4 premier á kr. 100.000.

Disse premietrekningene foregår fire ganger i året.

Returkartonglotteriet har eksistert i forskjellige former siden 1997.

Du husker det kanskje fra slutten av 90-tallet. Skyll, brett og stapp. Og så den lyden av tusjen som skriver på drikkekartongen.

Etter nesten 25 år eksisterer det fremdeles.

Ifølge IVAR er folk flinke til å sortere drikkekartonger til gjenvinning. Gjør man det, havner de her, på IVAR sitt gjenvinningsanlegg på Forus. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

Har gjort det siden 1997

Etter å ha holdt på med dette siden 1997, har det endelig betalt seg for Stang fra Sandnes.

– Jeg har alltid gjort det, og så har ungene med jevne mellomrom sagt at dette er over for lenge siden, sier hun glad.

Hun har aldri sett for seg at hennes kartong noen gang skulle bli trukket ut.

– Jeg er helt skjelven.

Tidligere har man vært nødt til å gjøre slik som Stang: Legge en og en kartong oppi en annen, slik at det til slutt blir til en kubbe.

– Men nå er hver enkel kartong et lodd. Du kan bare skrive på navnet ditt og kaste den i kommunens returordning for drikkekartong, sier Tord Tjelflaat, assisterende avdelingsleder for gjenvinning i det interkommunale renovasjonsselskapet IVAR.

Tord Tjelflaat er assisterende avdelingsleder for gjenvinning i IVAR. Han håper dette vil bidra til at flere skriver navn og telefonnummer på drikkekartongene sine. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

Folk er flinke på gjenvinning

Folk er ifølge Tjelflaat flinke til å gjenvinne. Rundt 93 prosent av alle drikkekartonger havner til gjenvinning.

– Men de bør skrive navnet på om de skal være med på Returkartonglotteriet. Vi har nok ikke vært flinke nok til å informere om at det fremdeles eksisterer, sier han.

– Det er bedre sjanser å vinne her enn i Lotto?

– Det er jeg ganske sikker på. Men det viktigste er jo at det er miljøet som vinner.

For Grethe Stang blir det nok en annerledes jul i år. På vei ut på julegavehandel fikk hun altså med seg 100.000 kroner.

– Det var litt av en julepresang. Jeg ser nok ikke like mye på prisene i år som før, sier hun med et stort smil.