Fire tenåringer fra Sør-Rogaland er tiltalt for grov seksuell omgang med en jente under 16 år.

Ifølge tiltalen skal hendelsen ha skjedd på en fest i Sør-Rogaland i 2022, og en av guttene skal ha filmet deler av hendelsen.

– Foreløpig har jeg ingen kommentar, utover at min klient ikke erkjenner straffskyld, sier en av guttenes forsvarere, Ørjan Eskeland.

Ingen av de tre andre forsvarerne, Tor Inge Borgersen, Vegard Furdal Bråstein eller Brage Nordgård ønsker å kommentere tiltalen.

En av guttene er også tiltalt for å ha skaffet seg eller vært i besittelse av materiale som fremstiller seksuelle overgrep mot barn.

Tiltalen er tatt ut av statsadvokat Thale Thomseth, som foreløpig ikke har vært tilgjengelig for kommentar.

Grov seksuell omgang med et barn mellom 14 og 16 år har en strafferamme på 15 års fengsel. Rettssaken er berammet i Sør-Rogaland tingrett i midten av september.

Rettelse: NRK hadde først tittelen «Fire gutter tiltalt for grov voldtekt av jente under 16 år». Det var feil. Det riktige er at de er tiltalt for «grov seksuell omgang».