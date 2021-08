Fire smittet på sykehjem i Stavange

To ansatte og to beboere har testet positivt for koronavirus på Sunde sykehjem i Stavanger. Sykehjemmer er stengt for besøkende inntil videre. Det første smittetilfellet dukket opp torsdag, da en delvaksinert ansatt fikk positiv test. Etter dette har en annen ansatt, med ukjent smittekilde fått positivt test. Det samme har en uvaksinert og en vaksinert beboer.



– Nå vil alle 55 beboere og rundt 110 ansatte bli testet for å få kontroll på situasjonen, sier direktør for Helse og velferd, Eli Karin Fosse.



Det er første gang på to måneder det har oppstått smitte ved sykehjem i Stavanger.



Fosse er tydelig på at dette viser at pandemien ikke er over.

– Vi er fortsatt sårbare. Nå er det svært viktig at vi kommer i mål med vaksineringen, og at vi overholder de grunnleggende smittevernreglene. Det er fortsatt mange som ikke er vaksinert, sier hun. De kan få første dose i vaksinesenteret når som helst. Vi har drop in for dose 1 alle hverdager, opplyser hun.