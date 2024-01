Fire siktet for ran av mindreårig i Stavanger

Fire personer, tre av dem under 18 år, er siktet for et ran av en mindreårig i Stavanger tirsdag kveld, skriver Aftenbladet.

Ranet skal ha skjedd på Storhaug i 19-tiden, bekrefter jourhavende jurist Tonje Ravndal til avisen.

Ransofferet er under 18 år.