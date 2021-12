– Det er mange. Først fikk vi én, og så enda en, og da tenkte vi «Jøss, det var spesielt», sier seksjonsoverlege ved Stavanger universitetssjukehus (SUS), Beate Viddal.

Men det ble mer enn to. Til sammen fire personer har fått en lunge punktert av akupunktur dette året.

SUS har varslet Statsforvalteren i Rogaland om pasientene.

Viddal sier de ble overrasket over antallet.

Beate Viddal ved Stavanger universitetssjukehus. Foto: Frida Moberg/SUS

– Vi tenkte at det var såpass mange at vi valgte å melde fra til fylkeslegen, for vi har ikke sett så mange tilfeller tidligere, som i år, sier Viddal.

En og annen gang dukker skader etter akupunktur opp som saker i mediene. Men noen samlet oversikt har ikke Helsetilsynet.

I 2004 ble en 60-åring i Stavanger dømt til fengsel for å ha punktert lungen til en pasient under akupunktur.

Mangler kunnskap

Ifølge SUS er det fire ulike akupunktører, to av dem leger, som har forårsaket skadene hos pasienter i Rogaland.

– I disse tilfellene tenker jeg at det handler om manglende kunnskap om hvor kort vei det er inn til en lunge. Det er en eller to centimeter, og da skal man vite hva man holder på med, sier Viddal.

Alle de fire pasientene fikk behandling, og er skrevet ut fra sjukehus.

Men i verste fall kan en slik hendelse få dødelig utgang, sier seksjonsoverlegen.

– I ytterste konsekvens kan de få en farlig tilstand som heter overtrykkspneumothorax. Det vil si at du får et høyt trykk i brysthulen som forskyver organene som er der. Og i verste fall kan luften trykke mot høyre del av hjertet, gjøre det flatt og forårsake hjertestans, sier Viddal.

Oppretter tilsyn

Fylkeslege Janne Dahle-Melhus skal nå undersøke sakene.

Fylkeslege Janne Dahle-Melhus vil undersøke hva som skjedd. Foto: Inger Johanne Stenberg / NRK

– Vi må opprette tilsyn for å finne ut hva som har skjedd. Det er også viktig at personellet som nå får melding om disse hendelsene, hvis de ikke var klar over det fra før, umiddelbart går igjennom sin egen praksis, sier Dahle-Melhus.

Akupunktur er en 2000 år gammel kinesisk behandlingsmetode. I Norge anbefales akupunktur som behandling mot flere lidelser.

Hele 37 prosent av landets sykehus tilbyr akupunktur, ifølge Akupunkturforeningen (ekstern lenke).

Vil ha godkjenningsordning

Det er i dag ingen autorisasjon, eller offentlig godkjenningsordning, for akupunktører.

Et kurs på noen timer er nok til å sette i gang, men foreningen har tidligere kritisert korte kurs.

Styreleder i Akupunkturforeningen, Per Sloth Jensen, vil ha bedre kontroll.

Per Sloth Jensen i Akupunkturforeningen. Foto: Akupunkturforeningen

– Jeg syns det som har skjedd i Rogaland, er sjokkerende og alvorlig. Vi må sørge for at de som setter nåler får tilsyn, og får en regulering som gjør at de kan bli fulgt opp av fylkeslegen på en adekvat måte.

Foreningen har flere ganger bedt politikerne om offentlig autorisasjon for akupunktører, men ikke nådd fram.

Det er uforståelig, mener Jensen

– Fire lungepunkteringer på rad viser det hvor viktig det er å få regulert denne bransjen. Nå er det fritt fram for alle som vil sette nåler i Norge. Du kan være negledesigner, eller hva som helst, for å kunne sette akupunktur, avslutter han.