Fire personer siktet for ran av to mindreårige gutter i Sandnes

I går ble fire personer pågrepet og siktet for ran av to mindreårige gutter i Sandnes, skriver Stavanger Aftenblad. De to fornærmede guttene ble fratatt kontanter og gjenstander.

En av de siktede er en gutt under 18 år. Han ble løslatt allerede torsdag kveld.

En annen av de siktede – en mann på 18 år er løslatt etter avhør i dag, skriver avisen.

Ingen av de siktede vil bli fremstilt for varetektsfengsling fordi vilkårene er ikke tilstede i følge politiet.

Den eldste siktede er en mann i 20-årene. To er under 20 år, mens den siste altså er under 18 år.