Fire personer i fyllearresten

En kvinne og tre menn var så fulle og utagerende at de ble satt i fyllearresten i Haugesund i natt. Personene ble hentet av politiet på fire forskjellige steder og tidspunkt. Mens kvinnen kun var overstadig beruset, oppførte de tre mennene seg både truende og var involvert i slåssing. Samtlige ble derfor arrestert for ordensforstyrrelse. – En normal natt til søndag for oss, skriver politiet på Twitter.