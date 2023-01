Fire nye uker i varetekt for trusselsiktet

Mannen i 20-årene, som blant annet er siktet for trusler mot ordfører og varaordfører i Hå kommune, er varetektsfengslet i fire nye uker.

Det kommer frem av en kjennelse fra Sør-Rogaland tingrett fredag.

Retten skriver i kjennelsen at det er sannsynlig at rettssaken vil gå for tingretten i løpet av mars.

Mannen er også siktet for blant annet våpenbesittelse.

Den siktedes forsvarer, Odd Rune Torstrup, skriver i en SMS til NRK at han tar kjennelsen til etteretning.

Nå vil de ta betenkningstid rundt spørsmålet om saken skal ankes til lagmannsretten.