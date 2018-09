Fire narkotatt på Haugalandet

I løpet av natta er fire menn, to på Karmøy og to i Haugesund, tatt for å ha hatt narkotika på seg. Den ene mannen i Haugesund hadde også en kniv på seg. Tre av mennene blei satt i arresten. Alle fire kan vente seg en reaksjon fra politiet.