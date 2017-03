Saken kommer opp for Oslo tingrett mandag.

I tiltalen tatt ut av Statsadvokatene i Rogaland trekkes det fram at de fire skal ha drevet narkotikavirksomheten som en organisert gruppe.

For tre av dem omfatter tiltalen salg av hasj, samt kokain til flere personer i Oslo- og Stavanger-området til en verdi av over 500.000 kroner.

En tilleggstiltale mot en av dem, en 31-åring, omfatter trusler mot offentlige tjenestemenn. Han skal ha truet med å «ta livet av den første betjenten som kom inn på cella hans, dersom ikke døren hans ble åpnet for fellesskap med andre innsatte».

Dette skjedde ifølge tiltalen i Åna fengsel på Jæren i mars 2016 da han hadde fått forkynt kjennelsen om videre varetekt i isolasjon. Senere samme måned skal han ha tent på en stol, en madrass og ei pute på cella si.

Både 31-åringen og en 32-åring er tiltalt for brudd på utlendingsloven for å ha reist inn i Norge til tross for vedtak om utvisning.

Oslo tingrett har satt av tre uker til behandling av saken.